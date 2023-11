Sari Puumalaisella on vain yksi vapaapäivä teatterista viikossa: "Täytyy nauttia, että tekee niin paljon töitä"

– Rakastan sitä todella paljon. Työviikko on kuusipäiväinen ja harjoitukset ovat kello 11–15 ja 18.30–22. Sunnuntai on ainoa vapaapäivä. Täytyy nauttia, että tekee niin paljon töitä, Puumalainen kertoi Huomenta Suomessa 26. marraskuuta.

Puumalainen on tehnyt uransa aikana yli 50 roolia. Työtään hän vertaa kilpaurheiluun: ensin treenataan ja sitten on kisakausi.

Kuten kilpaurheilijoilla niin myös näyttelijöillä kotijoukot ovat tärkeässä asemassa. Puumalaisen mielestä on hyvä asia, että myös hänen puolisonsa näyttelijä Risto Kaskilahti on samalla alalla. Pari alkoi seurustella vuonna 1993 ja meni naimisiin 1997.

– Kun molemmat ovat tässä ammatissa, niin se auttaa toisen ammatin ymmärtämiseen. Juhlat-näytelmässä minulla on todella iso kakku, niin on ainutlaatuista, että minulla on kotona ammattinäyttelijä, joka voi prepata minua tekstissä. Hänestä on ollut iso apu, Puumalainen kertoi.