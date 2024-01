Sara Siipola soitti äidilleen UMK-kappaleensa – tällainen oli reaktio

Laulaja Sara Siipola kilpailee paikasta Euroviisuihin Uuden Musiikin Kilpailussa , joka käydään Tampereen Nokia Arenassa 10. helmikuuta. Siipolan kappale on nimeltään Paskana ja se julkaistiin maanantaina 15. tammikuuta.

– Koin, että mikään muu sana, vaikka olen surullinen tai rikki, ei alleviivaa tarpeeksi sitä tunnetta, mikä siinä biisissä on. Se on ehdottomasti voimabiisi, mutta siinä ei ole kuitenkaan ihan hirveästi toivoa, niin kuin yleensä voimabiiseissä on. Voima tulee siitä, että se antaa kuulijan luvan olla rikki, Siipola kuvailee kappalettaan.