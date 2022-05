Sara Sieppi jätti julkaisematta aikoinaan tämän kuvan – ei halunnut huijata seuraajiaan: "Olen tehnyt kyykkyjä, mutta..."

Kuvan lisäksi Sieppi on julkaissut videon, jonka hän on kuvannut peilin kautta. Sen näe klikkaamalla nuolesta.

– Okei, oon mä tehnyt kyykkyjä, mut en ihan niin paljoo, et se ois ihan koko ajan tollanen Kim K. Halusin vaan muistuttaa siit tärkeästä seikasta, et somessa kaikki ei oo sitä oikeeta todellisuutta, jos sul on ollu esim. tänää jotenkin epävarma olo itestä ku selailet IGtä. Kattelin tossa peiliin ja huomasin, et aika tavallinen muijja siellä on, kun kroppa ei oo siinä päätä särkevässä kaariasennossa ja hyvä niin, Sieppi päättää kirjoituksensa.