Joku kolhi Sara Siepin autoa – etsii silminnäkijöitä

Julkaistu 15 minuuttia sitten
Teresia Jokela

teresia.jokela@mtv.fi

Somevaikuttaja Sara Sieppi koki tänään ikävän yllätyksen Helsingissä. 

Somevaikuttaja Sara Sieppi etsii Instagramissa silminnäkijöitä 15. elokuuta tapahtuneelle tilanteelle, jossa joku kolhi hänen harmaata Porsche-merkkistä maasturiaan. 

– Mikä ihmisiä vaivaa? Jos joku sattui olemaan Iso-Roobertinkadun ja Fredrikinkadun kulmilla kello 10.30–10.40 tänään ja näki tilanteen, niin saa laittaa viestiä, Sieppi kirjoittaa Instagramin tarinoissaan. 

Tarinassa on kuva autosta, jonka kyljessä on hyvin näkyviä, valkoisia naarmuja. Sieppi epäileekin, että autonkolhijalla on itsellään valkoinen auto. 

Instagramin tarinat ovat näkyvissä 24 tuntia niiden julkaisuhetkestä. 

