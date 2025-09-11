Suunnitelman toteutuminen vaikuttaisi Sanoman mukaan 65 työntekijään.
Mediakonserni Sanoma suunnittelee uutismedian painotoiminnan keskittämistä pääkaupunkiseudulle ja Tampereella sijaitsevan painolaitoksen sulkemista. Painaminen keskitettäisiin Vantaan Martinlaaksossa sijaitsevaan Sanomalaan, jossa toimii Suomen suurin sanomalehtipaino.
Sanoman mukaan taustalla on sanomalehtien painosmäärien lasku, jonka seurauksena painamisen yksikkökustannukset ovat kasvaneet. Suunnitelman toteutuminen vaikuttaisi Sanoman mukaan 65 työntekijään.
Sanoma on STT:n suurin omistaja.