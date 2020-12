Sanofin ja GSK:n koronarokote valmis vasta vuoden 2021 lopulla

Yhtiöiden lausunnon mukaan 18–49-vuotiaissa aikuisissa rokote aiheutti alustavien tulosten mukaan immuunivasteen, joka on verrattavissa koronavirustaudista parantuneisiin aikuisiin. Vanhemmilla aikuisilla rokote sai kuitenkin aikaan vain matalan immuunivasteen.

EU:lla sopimus Sanofin ja GSK:n rokotteesta

Yhtiöt kertovat tiedottaneensa aikataulumuutoksesta hallituksille ja Euroopan komissiolle, joissa on tehty sopimus rokotteen hankkimisesta.

Sanofin ja GSK:n rokote on yksi niistä rokotteista, joiden ostamisesta EU on tehnyt sopimuksen. Yhtiöiden rokote on viivästysuutisen myötä jäämässä merkittävästi jälkeen pisimmälle edenneistä rokotteista.