Sannan kesämökki paloi poroksi Kajaanissa – Viivin ja Laran sankariteko pelasti perheen hengen

Sekunnissa Sanna tajusi mistä on kyse.

– Meidän mökki on kaksiosainen, kun ollaan tehty laajennusta. Katsoin ulos ja toinen osa oli täysin ilmiliekeissä. Nukkumatilassa ei ollut vielä savua. Revin lapseni ylös, jotain vaatteita mukaan ja äkkiä ulos.

"Ei oltaisi voitu montaa minuuttia nukkua"

Tärkeintä kuitenkin on, että Sanna, Kasper, Viivi ja Lara pääsivät turvallisesti ulos mökistä.

Sanna on koirilleen äärimmäisen kiitollinen. Hän kertoo palkitsevansa koirat urotyöstä siten, että he saavat tehdä sitä, mitä he rakastavat eniten tehdä.