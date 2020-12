Itse tehty ase vei 24-vuotiaan Henrin hengen – murtunut äiti: "Haluaisin ajatella, että se oli oikeasti vahinko"

Elämä on kiinni sekunnin murto-osasta. Tämän vantaalainen Tanja Hietamies, 48, ymmärsi nähdessään poliisit ovellaan viime vuoden maaliskuussa.

Ensimmäinen vuosi meni sumussa

– Ensimmäinen vuosi Henrin kuolemasta on sellainen, etten muista siitä mitään. Ollaan kai eletty ja oltu, mutta muistikuvia ei ole. Kaikki meni tosi sumussa, Hietamies kertoo.

Liian lyhyeksi jäänyt elämä

Helsingin poliisista vahvistettiin MTV Uutisille, että Helsingin Malmilla tapahtunut rikos on siirtynyt syyteharkintaan nimikkeillä törkeä kuolemantuottamus ja törkeä ampuma-aserikos. Henkilöä ei epäillä tahallisesta henkirikoksesta.

Poliisin mukaan paikalla on tapahtumahetkellä ollut myös muita henkilöitä. Syytteitä on nostettu törkeästä kuolemantuottamuksesta epäillyn henkilön lisäksi kahdelle muulle henkilölle.

Tapauksen syyttäjä kertoo, että esitutkinnassa on riidattomasti selvitetty, kenellä ase oli sen laukeamishetkellä.

– En tunne mitään sääliä häntä kohtaan. Hän on vienyt minulta pojan. Jos tekijällä olisi tarve pyytää anteeksi tai muuten puhua tapahtuneesta, hän tietäisi kyllä, mistä minut löytää, Hietamies sanoo hiljaa.

Äidin rakkaus kesti huumeetkin

MTV Uutisten syyttäjältä saamat tiedot tukevat tätä käsitystä, sillä tapauksessa on nostettu törkeän kuolemantuottamuksen ja törkeän ampuma-aserikoksen lisäksi syytteitä huumerikoksista. Asiaa on määrä käsitellä käräjäoikeudessa ensi vuoden toukokuussa.

Kirjeitä isoveljelle

Päihde- ja mielenterveyshoitajana työskentelevällä Hietamiehellä on yhteensä 10 lasta. Yksi heistä on nyt poissa.

– Luojan kiitos minulla on pieniä lapsia ja käyn töissä, joten on pakko pyörittää arkea. Huomaan, että jos minulla on pitkät vapaat ja lapset ovat isällään, tipun kuoppaan ja saatan itkeä monta päivää.