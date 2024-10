Sanna Saarijärvellä poikkeuksellinen teatterirooli: "Aika paljon kaikkea kiinnostavaa törkyä"

Saarijärvi on yksi Helsingin Kaupunginteatterin tämän syksyn Yllätysvieras-komedian päätähdistä.

– Tässä on herkullinen komedia, vähän erilainen komedia myöskin. Iloa ja naurua me tarvitaan syksyyn, ja sitä me kyllä luvataan, Saarijärvi kertoo.