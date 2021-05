Sanna Marinin aamiaiskohu aiheutti hymynkareita Pöllöraadissa: "Aika vaatimaton myrsky – tämä oli vaalienalusskuuppi"

– Marinin murot versus artistin aamiainen. Jos puhutaan suurista ja pienistä asioista, niin suuri asia on se, että meillä pääministeri, joka periaatteessa vastaa siitä, että ihmiset pystyvät harjoittamaan elinkeinoa tässä maassa. Tällä moni hetkellä ei pysty, se on se iso asia, MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen linjasi.

Mielenkiintoinen ajoitus

Totta kai tässä on monta kauneusvirhettä tapahtunut. Valtioneuvoston kanslia on sohlauttanut urakalla, on ollut salailua ja Marinissa ei ollut ripaustakaan nöyryyttä. Olisi pitänyt vaan sanoa, että tässä on käynyt pieni virhe ja korjataan asia.