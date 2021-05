Pöllöraati ihmetteli ministerien tviittailua koronarajoituksista: "Ihan hullultahan se näyttää" – "ministerit yrittävät kuumottaa kollegaansa"

Koronarajoitusten epäsuhta on ollut viikon yksi kiivaimmista puheenaiheista politiikassa. Ravintoloiden terasseilla saa istua sankoin joukoin, mutta kulttuuri- tai urheilutapahtumiin ei saa päästää yleisöä käytännössä lainkaan.

Eniten hämmennystä keskustelussa on herättänyt se, että hallituspuolueista ja ministereistä asiaa on arvosteltu Twitterissä.

– Ihan hullultahan se näyttää. Voisihan sitä kuvitella ulkopuolelta katsottuna, että ministerit päättävät siitä. Ylipäätään kummallista tässä on se, että jos olen asiakas, monikin asia on ok. Mutta jos olen katsoja, vaikka jalkapallokatsomossa, sitten se ei enää olekaan, arvioi Hufvudstadbladetin päätoimittaja Erja Yläjärvi.