Saksalaislehti Bild kirjoitti Sanna Marinin bikinikuvasta: "Tämä peppu istui Angela Merkelin vieressä"

Entinen pääministeri Sanna Marin jakoi tiistaina 28. marraskuuta Instagram-tililleen kuvasarjan lomamatkoiltaan . Yhdessä kuvassa Marin on selin kameraan päin ja astelee mereen bikinit yllään.

Marinin bikinikuva on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa, ja sen pohjalta on kirjoitettu useita otsikoita. Kuvan on noteerannut myös saksalaislehti Bild, joka julkaisi keskiviikkoaamuna Marinin bikinikuvaa käsittelevän artikkelin otsikolla Tämä peppu istui Angela Merkelin vieressä.