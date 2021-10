MTV Uutiset seuraa pääministerin haastattelutuntia – Marin vetoaa koronarokotteiden ottamisen puolesta ja uskoo, että kaikille tulee kolmas rokote

Kello 14.38 . Valtiovarainminsiteri Annika Saarikon (kesk.) kanssa Marinilla on kuulemma "toimivat välit". Marin puhuu vielä investoinneista, joita on saatava myös Suomeen. Pääministeri muistuttaa esimerkiksi siitä, että Neste investoi ennemmin Hollantiin kuin Suomeen. Tämän takia tarvittaisiin varoja investointeihin.

Kello 14.32 . Keväällä on Marinin mukaan edessä tiukka neuvottelu 370 miljoonan euron leikkauksista. Pääministeri uskoo ratkaisun syntyvän. Marinin mukaan uusia työllisyystoimia viedään maaliin asti loppukaudella.

Julkiseen talouteen on suhtauduttava vakavasti ja Marin sanoo olevansa siitä huolissaan. Tarvitaan parempaa työllisyyttä ja rakenteellisia uudistuksia.

Marinin mukaan hallituksen toimintakyky on hyvä ja hän pyrkii sovittelemaan ja hakemaan konsensusta hallituspuolueiden välillä.

Kello 14.25 . Veikkaus-rahat aiheena. Marin kertoo saaneensa Sdp:n eduskuntaryhmältä vahvan mandaatin perua kaikki leikkaukset ja on iloinen, että muut hallituspuolueet olivat valmiita tekemään nopeasti päätöksiä.

Marin korostaa, että hallituksella on aina mahdollisuus harkita uudelleen päätöksiä. Marin sanoo ymmärtävänsä, että on synytynyt mielikuva, että he, jotka huutavat kovimmin, saavat rahaa. Pääministeri korostaa, että Veikkaus-rahoista neuvoteltiin ennen äläkkää ja Kesärannassa kaksi viikkoa sitten järjestettyjä juhlia kulttuuriväelle.