MTV Uutisten kysely: Sdp:n kenttäväki pettyi ministeri Kurvisen toimintaan – demarien arvio hallitusyhteistyöstä on keskustalaisia myönteisempää

– Tilanne on nyt se, että toiset puolueet kipuilevat hallituksessa enemmän kuin toiset ja niin syntyy välillä luottamuspulaa. Tässä on mahdollisuus kuroa luottamuspula umpeen tai sitten jatkaa epäluottamuksen kanssa. Uskon, että luottamus paranee, koska kaikilla on halu toteuttaa hallitusohjelmaa tällä kaudella, pohtii turkulainen Sdp:n kaupunginvaltuutettu Viivu Seila.