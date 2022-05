Sanna Marin yllätti – saapui Emma-gaalaan upeana Markus-puolisonsa kanssa: "Pyrimme siihen, että aina aika ajoin voisimme viettää yhdessä iltaa"

– Kyllä kaikki tietenkin hoidetaan, mutta tänään olen juhlimassa suomalaista musiikkia ja se ansaitsee myös tunnustusta ja arvostusta, se on arvokas asia.

Marin kertoi uskovansa, että musiikki ja varsinkin Euroviisujen kaltaiset tapahtumat ovat tässä maailmantilanteessa erittäin merkittäviä valonpilkahduksia Euroopassa, jossa turvallisuustilanne on muuttunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta. Sota Ukrainassa jatkuu yhä.

Musiikin ystävänä tunnettu Marin ei itse suostunut paljastamaan, kuka on tällä hetkellä hänen suosikkinsa suomalaisista artisteista. Myöskään Markus Räikkönen ei suostunut kertomaan asiaan omaa kantaansa. Yhden mieleenpainuvimmista keikoista Marin kertoi kokeneensa Tampereen Ratinalla takavuosina, jolloin hän näki siellä yhdysvaltalaisbändi Red Hot Chili Peppersin.

Marin ja Räikkönen nähdään harvoin edustamassa yhdessä. Pääministeri kertoi, että kiireistä huolimatta he pyrkivät siihen, että voivat aika ajoin järjestää toisilleen laadukasta pariskunta-aikaa. Pariskunta meni naimisiin elokuussa 2020.

– Kyllä me pyrimme siihen, että aina aika ajoin voisimme viettää yhdessä iltaa, käydä syömässä tai järjestää lastenhoitaja ja tehdä ihan pariskuntana asioita. Mutta aika paljon meidän arki pyörii töiden ja sitten perheen ympärillä, meillä on 4-vuotias tytär joka tietenkin on meidän silmäterämme, Marin kertoi.