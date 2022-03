Sanna Marin: Elämme valitettavasti erilaisessa turvallisuusympäristössä kuin viikko sitten – puoluejohdot koolla Ukrainan sodan ja Nato-aloitteiden takia

Tavoitteena on, että puolueet löytäisivät yhteisymmärryksen siitä, miten keskustelu ja Natoon liittyvien kansalaisaloitteiden käsittelyt eduskunnassa etenevät.

– Puolustusbudjettia pitää käydä yhdessä läpi ja myös sisäisen turvallisuuden budjetin tasoa on katsottava. Kriisi vaikuttaa esimerkiksi energian ja ruoan hintaan. Tätä pitää käydä hallituksessa ja myös parlamentaarisesti läpi. Elämme valitettavasti erilaisessa turvallisuusympäristössä kuin viikko, kaksi sitten, Marin sanoi.

Mahdollinen Nato-jäsenyys on kokouksessa esillä, koska eduskuntaan etenee kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämisestä Nato-jäsenyydestä.

– Puolueiden on muodostettava yhteisymmärrys, miten keskustelua käydään, Marin pohti.

Kokoomus on pitkään kannattanut sitä, että Suomi hakisi Naton jäseneksi.

Kokouksen päähuomio on siinä, mitä Ukrainassa parhaillaan tapahtuu.

– Katseet ovat nyt Ukrainassa. Toinen asia on lisäksi se, miten tämä heijastuu Suomen talouteen ja huoltovarmuuteen. Näiden rinnalla tiivistetään keskustelua Suomen mahdollisesta liittoutumisesta, keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi.

Puolueiden kesken vaikuttaa olevan jo yhtenäistä näkemystä siitä, että puolustusbudjettia on korotettava.

– Puolustusbudjettia on tärkeä arvioida ja kasvattaa. Toki on jo päätetty hävittäjähankinnoista ja tulossa on myös laivuehankinta, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah mietti.