Live klo 10.45: Pääministeri Marin kertoo uusimmat käänteet Ukrainan sodasta ja Suomen Nato-aikeista – Pakotteiden koetaan purevan Venäjään

Kello 10.55 . Marin sanoo, että Suomi on yhä poikkeustilanteessa koronapandemian jälkeen, kun Ukrainan sota on uusi koettelemus. Eduskunnalle annetaan selonteko, miten Suomen energiavarmuus, ruoan saatavuus ja muut tärkeät turvallisuustekijät varmistetaan. Hallitus valmistelee selontekoa. Hallitus on pääministerin mukaan toimintakykyinen.

Kello 10.50. Tilaisuus on alkanut. Pääministeri Marin kertoo, että hallituksen EU-ministerivaliokunta oli juuri koolla. Ukrainan tilanne ja energian hinta puhuttavat nyt EU-tasolla. Tilanne Ukrainassa on äärettömän huolestuttava. uhrien määrä nousee. Kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Erityisesti Ukrainan naapurimaihin on mennyt pakolaisia. Suomi on valmis osoittamaan solidaarisuutta esimerkiksi Puolalle.