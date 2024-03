Sanna Kiiski tuomittu 30 rikoksesta ehdolliseen vankeuteen

Käräjäoikeus huomioi tuomiossaan, että Kiisken rikoskokonaisuutta on käsitelty laajasti julkisuudessa. Lisäksi tuomiossa todetaan, että Kiisken syyksi luetuista törkeästätyöeläkevakuutusmaksupetoksesta sekä törkeästä velallisen epärehellisyydestä on ehtinyt kulua huomattavan pitkä aika. Käräjäoikeuden mukaan Kiiski on riidattomasti kärsinyt henkilökohtaisista terveysongelmista ja tällä on ollut käräjäoikeuden mukaan vaikutusta hänen menettelyynsä.