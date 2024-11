Syyttäjä vaatii Valavuorelle ehdollista vankeutta ja yhdyskuntapalvelua.

Media- ja urheilupersoona Aleksi Valavuori tunnusti tänään syyllistyneensä talousrikoksiin. Asiaa käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa.

Valavuori myöntää syyllistyneensä törkeään kirjanpitorikokseen ja kahteen törkeään veropetokseen. Tunnustamisen vastineeksi syyttäjä vaatii rangaistusta lievellä asteikolla.

Syyttäjän mukaan Valavuori on yhtiönsä toimitusjohtajana laiminlyönyt liiketapahtumien kirjaamista ja tilinpäätöksen laatimusta vastoin kirjanpitolainsäädännön velvoitteita. Syyttäjän mukaan Birdboy Oy:n kirjanpito ja tilinpäätökset on laiminlyöty kokonaan aikavälillä 1. tammikuuta 2017 ja 30. huhtikuuta 2021. Kirjanpito on laadittu useita vuosia jälkikäteen.

Törkeiden veropetossyytteiden osalta syyttäjä katsoi, ettei Valavuori on vuosina 2017-2020 ilmoittanut yhteensä noin 280 000 euron edestä liian vähän tuloja ja välttänyt näin veroja noin 107 000 euron edestä. Suuri osa tuloista oli Birdboy Oy:stä saatua osinkoa.

Toinen syyte törkeästä veropetoksesta taas koski sitä, että Birdboy Oy jätti vuonna 2018 ilmoittamatta 78 000 euron edestä tuloja. Vuonna 2019 summa oli 93 000 euroa ja vuonna 2020 15 000 euroa. Menettelyllä yhtiö vältti 37 200 euron verot.

Syyttäjä katsoi, että Valavuori tulisi tuomita rikoksista 1 vuoden ja 4 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeuteen ja 40 päivän yhdyskuntapalveluun.

Lisäksi Verohallinto vaatii, että Valavuori velvoitetaan korvaamaan vältetyn veron määrä, yhteensä 144 875,97 euroa viivästyskorkoineen.

Käräjäoikeus päättää Valavuoren tuomiosta myöhemmin.

Valavuori, 46, on tuomittu aiemminkin talousrikoksista. Vuonna 2021 hän sai kahden vuoden ehdollisen vankeustuomion kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Tuolloinkin Valavuori vastasi syytteisiin tunnustamisoikeudenkäynnissä, joka joka sekin järjestettiin Turussa.

