Alexandra Alexis vei Conan O’Brienille aikoinaan tuliaisena mämmiä: "Kysyi ihmeissään, mitä se on"

Suomi-tytöt New Yorkissa -realitysarjaa kuvattiin vuonna 2011 ja se esitettiin Livillä vuonna 2012. Vaikka aika New Yorkissa oli ihanaa ja ikimuistoista, niin yksi sarjan päähenkilöistä Alexandra Alexis kokee tuon ajan vaikeimmaksi koko hänen elämänsä aikana.

– Rahat olivat todella vähissä, ja kun sarja alkoi, olin juuri muutosvaiheessa. Sarjan tekeminen tuntui pieneltä tauolta kaikista vaikeuksista. New Yorkissa on paljon asioita, jotka koettelevat ja stressaavat, mutta köyhänä siellä oleminen on jotain muuta: rahat loppuvat, sähköt menevät poikki ja asunnossasi on rottia, Alexandra kertoi MTV Uutisille.

Sarjassa olivat mukana myös Rantabaari-sarjasta tuttu Sara Grady (ent. Nurmi), Annabella Daily (ent. Åsvik) ja Minna Ajo.

Sarjan naisten välillä ei juuri ollut draamaa, vaikka elämä New Yorkissa oli stressaavaa. Alexandra muistaa, että hänellä ja Minnalla oli loppuvaiheessa jokin riita, mutta sen syy on unohtunut.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jotakin tyhmää se varmaankin oli. Olimme kaikki todella erilaisia, mutta meillä synkkasi hyvin ja pystyimme oppimaan paljon toisistamme.

Kurkkaa alla olevalta videolta, miltä Suomi-tytöt New Yorkissa -sarja näytti!

3:18

Nuorempana Alexandra ei nähnyt ketään itsensä kaltaista televisiossa

Alexandra fanitti nuorempana Music Televisionia, ja siitä tuli ajatus, että jonain päivänä hänestäkin tehtäisiin jonkinlainen sarja. Niinpä hän otti kameran käteensä ja alkoi kuvata demoa elämästään New Yorkissa.

– Olin Huomenta Suomessa vieraana ja Sanna Kiiski esitteli minut ohjaaja-tuottaja Sanna-Sisko Tohkalle, joka tuotti kyseistä sarjaa. Näytin demon hänelle ja hän innostui siitä. Sitten kuvasimme New Yorkissa kanavan tilaaman demovideon, jonka seurauksena aloimme kuvata varsinaista sarjaa.

Alexandran mukaan tuohon aikaan vallitsi ajatus, ettei Suomen ulkopuolella voi kuvata sarjaa. Miten kuvaajat saataisiin New Yorkiin? Mitä sarjan tekeminen maksaisi? Miten sarja ylipäätään toteutettaisiin?

– Tämä oli ensimmäisiä sarjoja, joita tuotettiin ja kuvattiin Suomen ulkopuolella. Se oli kuin oven aukaisu Au pairit -sarjalle ja muille sellaisille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Alexandralle on tärkeää näyttää esimerkkiä muille naisille: nuorempana hän ei itse nähnyt ketään itsensä näköistä televisiossa Suomessa.

– Poc-naisena (people of colour), joka on puoliksi musta ja puoliksi valkoinen, puoliksi amerikkalainen ja puoliksi suomalainen, minulla ei ollut juuri muita vertaisia mediassa tai tv:ssä kuin Lola Odusoga. Olen aina ajatellut, että roolini saisi olla se, että avaan sitä ovea pikkuisen itselleni, mutta myös kaikille niille muille pikkutytöille.

Alexandra saa edelleen viestejä, miksei sarjaa pysty nykyisin katsomaan enää mistään. Sarjan aikaan palautetta tuli valtavasti ja ihmiset pysäyttelivät häntä Suomessa kadulla.

– Aiemmin Suomessa ja maailmalla on ollut paljon kritiikkiä naisia kohtaan: millaisia he saavat olla ja miten tulee käyttäytyä. Silloin saimme kommentteja siitä, keitä ihmeitä me oikein olemme. Nykyään ymmärretään paremmin, minkälaisia naiset voivat olla. On enemmän armollisuutta.

Minnan ja Annabellan kanssa Alexis ei ole ollut tänä päivänä tekemisissä, mutta seuraa heitä Instagramissa. Eniten hän on ollut tekemisissä sarjan jälkeen Saran kanssa, jonka kanssa hän teki Queen Talk -podcastia.

Conan O’Brienin ansiosta sarjassa nähtiin jakso Los Angelesista

Alexandra on kova Conan O’Brienin show’n fani ja sai sarjan kuvauksien aikaan vuonna 2011 tietää, ettei Late Night with Conan O’Brien -ohjelmaa enää esitetä televisiossa. Alexandra oli tuolloin käymässä Suomessa ja päätti pitää Conan O’Brien -mielenosoituksen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tein siitä Facebook-ryhmän ja se paisui, ja ihmiset lensivät Suomeen Norjasta ja Saksasta. Conan sai tietää siitä, ja päivää kahta ennen mielenosoitusta Conanin ohjelmasta joku soitti ja sanoi, että he haluavat olla osa mielenosoitusta. Conan oli kuvannut videoviestin, jonka halusi näytettävän mielenosoituksessa.

Mielenosoituksessa oli Rautatientorilla paikalla noin tuhat ihmistä. Videotallenne lähetettiin Los Angelesiin, ja lopulta myös Suomi-tytöt New Yorkissa -sarjaa päädyttiin kuvaamaan sinne. Alexandra lensi enkelten kaupunkiin kuvaajan ja yhden tuotannon jäsenen kanssa.

– Pääsimme show’hun ja bäkkärille ja tapasimme Conanin. Sen takia meillä oli sarjassa jakso Los Angelesista. Veimme Conanille tuliaisia: tippaleipiä ja mämmiä vitsinä. Turvatarkastuksessa minut pysäytettiin ja kysyttiin, onko minulla mukana kannabista tai tuhkaa. Ihmettelin tätä suuresti, kunnes tajusin, että tippaleipä oli murskaantunut ja läpivalaisussa se näytti tuhkalta tai muulta. Veimme kuitenkin mämmin Conanille ja hän kysyi ihmeissään, mitä se on. Hän sanoi, ettei todennäköisesti syö sitä, mutta kiitti kuitenkin, Alexandra kertoi nauraen.

New York vaihtui Lontooseen

Tätä nykyä Alexandra asuu miehensä Robertin kanssa Lontoossa. Heillä ei ole suunnitelmia muuttaa Lontoosta Suomeen, koska täällä on heidän makuunsa liian pienet kuviot ja liian vähän monimuotoisuutta. Suomessa Alexandra on asunut elämänsä aikana vain 2–4 vuoden pätkissä, viimeksi kolme vuotta ennen koronapandemian alkua.

– On parempi asua muualla ja nauttia välillä Suomessa kaikista hyvistä asioista: saunasta, perheestä ja ystävistä. Joskus voisi olla kiva asua jälleen New Yorkissa tai Aasiassa, koska rakastan matkailua ja olen sille aina avoin. Lontoo on kuitenkin kuin pikkuinen New York: siellä on kulttuuria, monimuotoisuutta ja upea miljöö, mutta se on New Yorkia rauhallisempi. New York on kaaos, oli rahaa tai ei.

Alexandra ja Robert ovat olleet yhdessä nelisen vuotta, mutta tapasivat Suomessa verkostoitumistapahtumassa jo vuosia sitten. Robert tarjosi Alexandralle macaronseja ajatuksenaan päästä tämän jutuille.

– Mutta nappasin vain leivoksen ja jatkoin matkaani. Siitä hetkestä meni kaksi vuotta, että saimme matchin toisistamme Tinder-deittisovelluksessa ja Robert kysyi viestillä, muistanko häntä. Sitten hän pyysi minua ulos, ja meillä oli heti kipinää.

Alexandran suurin haave on, että hänen yrityksensä The Monarch Private Members Club olisi joskus ihan fyysinen paikka Suomessa. Tammikuussa hän aloitti myös Monarch Talk -podcastin, jonka pääteema on manifestointi.

Lontoossa on erilaisia klubeja, joista Alexandra on saanut inspiraatiota omaan yritykseensä. Klubi on Suomen ensimmäinen yksityinen naisten klubi, ja sen on tarkoitus tukea ja kannustaa naisia elämään omannäköistään ja unelmiensa elämää. Lisäksi se on keino verkostoitua.

– Fyysisessä klubissa olisi lounge ja ravintola ja miksei spa naisille. Tämä on viiden vuoden suunnitelmani, Alexandra totesi päättäväisesti.