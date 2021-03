Sana-akrobatiaa eduskunnassa: Ministeri Krista Kiuru kiersi vastausta rokotekysymykseen kuin kissa kuumaa puuroa

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) viittasi kysymyksensä alussa useiden EU-maiden turhautumiseen siitä, että EU:n yhteishankintana tilattuja rokotteita ei saada toimitettua luvattuja määriä riittävän nopeasti.

Räsänen totesi Tanskan ja Irlannin jo ilmoittaneen yhteistyöstä rokotustilastoja hallitsevan Israelin kanssa. Räsänen kysyi, miksei Suomi pyri tekemään omia hankintoja.

– Tietojen mukaan Suomi ei ole käymässä neuvotteluja kahdenvälisestä yhteistyöstä EU-alueen ulkopuolisen maan kanssa eikä pyri hankkimaan rokotteita EU:n ulkopuolelta.

– Estettä yhteistyöhon muiden valtioiden tai tahojen kanssa ei olisi muutoin, kun että tässä yhteishankintamekanismissa olevien rokotevalmistajien kanssa ei voi käydä kahdenvälisiä neuvotteluja ja komission tiedottajakin on sanonut, että jäsenmaat saavat tehdä omia rokotesopimuksiaan vapaasti niin halutessaan. Kysynkin nyt asianomaiselta ministeriöltä, että miksi nyt ei toimita ripeämmin, jotta saisimme rokotettua suomalaiset nopeammassa tahdissa? Tämä on ollut tuskastuttavan hidasta, muotoili Räsänen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vastasi, mutta joiltain osin sisällön ymmärtäminen saattoi jäädä kuulijan vastuulle.

– Kysymys on hyvä, koska jokainen varmasti miettii joka päivä sitä, milloin tämä kriisi päättyy siihen, että me saamme Suomen osalta väestöpohjalle sellaisen suojan, että kriisi ei enää vaadi näin raskaita toimia, joiden piirissä me joka päivä olemme.

– Ja tältä osin Suomi pienenä maana, lastuna laineilla, on joutunut turvautumaan myös EU:n apuun siinä, että näitä rokotteita hankitaan yhdessä. Tältä osin hankaluus näiden rokotteiden hankkimisessa on ollut se, että me emme ole saaneet sitä määrää rokotteita, mitä Suomi on tilannut, ja tältä osin sama ongelma on myös kaikilla muilla mailla. Siltä osin Suomessa ei ole vitkasteltu näissä rokotteissa vaan siinä, että miten nopeasti ne saadaankin tänne me olemme saaneet ne heti jakoon.