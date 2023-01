Sampo Kaulasen perhe sairastui Thaimaassa – huoli Rianna-tyttären voinnista on kova: "Se särkee sydämeni"

– Minun vointini on hyvä, mutta naisväki on vuoteenomana. Olimme lähdössä kotimatkalle eilen ja lentokentällä nuorimmainen lapsemme alkoi oksentaa. Hän oli ollut vaisu koko päivän, Kaulanen kertoo MTV Uutisille.

Perhe on toistaiseksi jumissa thaimaalaisessa lastensairaalassa. Sampo yöpyy hotellissa, kun Minttu ja Rianna-tytär yöpyvät perhehuoneessa synnytysosastolla.

– Menimme hotelliin, ja Riannan vointi huononi siellä yöllä. Soitimme respaan, minkä jälkeen huoneeseen tuli lääkäri ja neljä hoitajaa. He mittasivat kuumetta ja tarkastivat tilanteen. Sieltä lähdettiin pillit päällä sitten sairaalaan, Kaulanen kertoo.

– Kyllähän tämän voi kääntää positiiviseksi niin, että onneksi viime metreillä sattui vasta jotain tällaista. Onhan tämä perseestä ja huoli on Riannasta kova. Hän on erityisherkkä lapsi, eikä pidä piikeistä tai testeistä. Nyt on otettu vähän väliä verta ja siitä seuraa kova huuto ja se särkee sydämeni.