Kolme vuotta ilman alkoholia! Sampo Kaulanen julkaisi itsestään kuvaparin – "Ihan eri mies"

– Olin Costa Ricassa yhdessä seremoniassa ja sen seremonian jälkeen minulla on ollut sellainen olo siihen, että minä en tarvitse sitä, Kaulanen kertoi tuolloin.

Kaulasen julkaisemaan kuvaan on tullut paljon kannustavia kommentteja.

– Kyllä on posket kaventunut. Hyvä Sampo.

– Yksi syy on ollut joskus aikanaan, miksi sitä on vetänyt paljonkin, on ollut se, että sillä saa unen aika näppärästi. Nykyään minulla kulkee unikin sillä lailla, että alle viiden minuutin saan unen. Ei ole sitäkään tekosyytä, että pitäisi ottaa.