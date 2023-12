Sampo Kaulanen turhautui asuntojen vuokraamiseen: "Asiakkaat haluavat yhdistää kaikki"

– Siis minun oli pakko vetää tähän tienlaitaan, kun alkaa mennä niin saatana tunteisiin tämä Airbnb-homma. Minulla on noita kämppiä nyt keskeltä Leviä, keskeltä metsää ja metsän laidasta ihan joen vierestä. Eri hintaisia on tietenkin, on kallista ja on halpaa, Kaulanen kertoi videolla.