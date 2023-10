Minttu Kaulanen on yhden kerran harkinnut aidosti eroavansa puolisostaan Sampo Kaulasesta: "Hän lähti lepositeissä Rovaniemelle"

– Me ystävystyimme aluksi, toki siksi, että enimmäkseen minun kävi häntä sääliksi, Minttu kertoi hänen ja Sampon alkutaipaleesta Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Mintun mukaan sääli johtui siitä, että Sampo kertoi "kaikennäköisiä lentäviä tarinoita itsestään". Sampo käytti tuolloin vielä alkoholia, ja kertoi lähetyksessä karanneensa toverinsa kanssa juomaan Diili-ohjelman kuvaustauoillakin. Nykyisin Sampo on ollut raittiina jo parin vuoden ajan, ja päätös on hänen mukaansa pysyvä.

ATTE KAJOVA / All Over Press

ATTE KAJOVA / All Over Press

Pariskunnan suhteeseen on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiäkin, joista he ovat toisinaan kertoneet avoimesti muun muassa sosiaalisessa mediassa. He kuvailivat yhteisen matkansa olleen hauska alusta saakka, mutta Sampo totesi myös taluttaneensa Mintun "melkoisen paskatunnelin läpi".