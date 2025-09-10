Leijonien olympiavoittaja ja MM-kultamitalisti Sami Vatanen palaa tänään virallisesti takaisin JYPin riveihin, kun hän on mukana illan liigaottelussa, missä JYP kohtaa Ilveksen. Vatanen otettiin varsin näyttävästi vastaan Jyväskylässä.

Kun JYPin joukkue saapui ottelun alla jäälle, Vatanen jätettiin odottelemaan vielä pelaajakäytävän puolelle. Hänet toivotettiin henkilökohtaisesti takaisin jyväskyläläisseuraan, jota hän edusti viimeksi kaudella 2011–12.

Vatanen, 34, pelasi tuon jälkeen pitkään NHL:ssä. Edelliset neljä kautta hän vietti Sveitsissä, Geneve-Servetten riveissä.

Henkilökohtaisen tervehdyksen lisäksi Vataselle oli tehty myös tribuuttivideo.

Vatasen sisääntulo ja tribuuttivideo näkyy jutun yläreunasta.

JYP aloitti liigakauden ensimmäisen kotiottelunsa terävästi, kun sen tuore hankinta Alexander True levitti ja Juuso Puustinen painoi pienestä kulmasta kiekon sisään. Aika 5.38.

Ilves käänsi asetelmat erän puolen välin tuntumassa. Matic Török vastasi tupsukorvien liigakauden avausosumasta, minkä perään Teemu Engberg ohitti pienestä kulmasta JYP-vahti Oskari Salmisen.

1:06 Ilveksen Teemu Engberg yllättää pienestä kulmasta JYP-vahti Oskari Salmisen

Avauserän käänteet eivät kuitenkaan tähän jääneet. JYP tuli tasoihin ajassa 16.33, kun Otto Mäkinen operoi vieraiden maalilla ja kiekko pomppi Ilves-puolustaja Radek Kucerikin kautta nuottaan.

1:24 JYPin seisomapääty riehaantuu – kiekko pomppii onnekkaasti Ilves-nuottaan

Erätauolle siirryttiin lukemista 2–2.