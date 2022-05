Leijonien tähti on takonut hirmujälkeä Euroopassa – ympäriltä jaettu ”NHL-neuvoja”, pää pysynyt kylmänä

– Eri keväinä on ollut eri juttuja. Paljon on kaikenlaisia asioita tapahtunut. Nyt ollaan täällä ja kun kotikisoissa pääsee pelaamaan, niin mikäs sen hienompaa. Kyllähän näissä on mielellään mukana, jos vain paikat ovat kunnossa ja on niin fyysisesti kuin henkisesti siinä iskussa, että pystyy tulemaan. Ei näihin karkeloihin kannata riippakiveksi tulla. Näissä on joka vuosi niin kova taso, kun jätkät lähtevät innoissaan pelaamaan pelejä. Nyt itsellä oli sama fiilis, niin silloin oli hyvä hypätä mukaan, Hartikainen sanoo MM-historiastaan ja nykyhetkestä MTV Urheilulle.

– Huomaa, että tempo on ruvennut treeneissä nousemaan, kun pelit lähestyvät. Joukkueessa on ollut hyvin odottavainen fiilis jo viimeisten puolentoista viikon ajan. Kaikki haluavat panostaa näihin peleihin, Hartikainen kuvailee.

NHL?

Sen jälkeen Hartikainen on edustanut yhtä ja ainutta seuraa: Salavat Julajev Ufaa. Siellä tahti on ollut hirmuinen.

– Olen tykännyt pelata Venäjällä ja siellä peli on kulkenut. Muut ovat kyselleet sitä, että miksi et pelaa änärissä ja jopa neuvoneet, että mitä pitäisi tehdä. Ehkä tässä itse kuitenkin tietää parhaiten sen oman tilanteensa, Hartikainen pohtii.

Kathellaan ihan rauhassa

Venäjän sotatoimet johtivat siihen, että suurin osa maassa pelanneista suomalaispelaajista palasi nopeasti takaisin Suomeen. KHL:ssä pelaamisen yllä on iso kynnys – ennen kaikkea moraalisten kysymysten takia. Voiko pelaaja pelata sarjassa, joka on rakennettu pönkittämään Venäjän eli hyökkäyssodan aloittaneen maan propagandaa.

– Keskittyminen on nyt täysin näissä MM-kisoissa. En aio haaskata sekuntiakaan siihen, että miettisin ensi kauden osoitetta. Se on sen ajan päätettävissä, sitten kun se aika tulee. Iso juttu kevään aikana on ollut se, kun on huomannut, miten kipinä jääkiekkoa kohtaan on noussut. Pelaaminen on niin hemmetin mukavaa, että eiköhän ura varmasti jatku vielä. Mutta missä, sitä ei tiedä vielä.