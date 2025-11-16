Suomalaisgolffari Sami Välimäki nousi huippukierroksen myötä 17:nneksi golfin miesten PGA-kiertueen kilpailussa Bermudassa.

Välimäki käytti kolmanteen kierrokseen 67 lyöntiä ja on yhteistuloksessa 207 lyöntiä, kuusi alle parin.

Välimäki on parantanut kierros kierrokselta ja pelaa hyvistä sijoituksista kilpailussa, jossa on jaossa palkintorahaa kuusi miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 5,2 miljoonaa euroa.



Yhdysvaltojen Adam Schenk ja Braden Thornberry jakavat kärkipaikkaa Bermudassa tuloksella 12 alle parin.



Tuuli on kiusannut kilpailijoita pitkin viikkoa ja vaikuttaa sunnuntaina paikallista aikaa kilpailijoiden lähtöaikoihin.



– Helvetin tiukka keli oli, mutta pelasin mallikkaasti. Tosi hyvää lyömistä tiiltä, ja pitkät mailat toimivat muutenkin, Välimäki sanoi Golfpisteen verkkosivuilla.



Välimäki on ollut viime aikoina vahvassa vireessä. Viime viikonloppuna hän sijoittui toiseksi Meksikossa ja on varmistanut jo pelioikeuden ensi kaudelle.