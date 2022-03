Sami Kapanen nostaa esille mahdolliset yllättäjät Liigan pudotuspeleissä – "Jos he saavat kaikki sylinterit hakkaamaan"

Ensimmäisen kierroksen lisäksi kaksi otteluparia vahvistui runkosarjan päätyttyä. Runkosarjan kolmonen Ilves kohtaa Kärpät ja neljänneksi sijoittunut TPS pelaa HIFK:ta vastaan. Tappara ja Jukurit saavat vielä odottaa omien vastustajiensa vahvistumista.

– HPK:n ja Lukon kohdalla tuntuu, että tuloksentekokyky on ollut viime aikoina haasteellista. Peli on mennyt tietyllä tapaa väärään suuntaan, kun sen haluttaisiin sen olevan mahdollisimman hyvin uomissa kevään pelejä varten. Heillä on ollut haavoittuvuutta oman pelinsä kanssa, Kapanen summaa.

HPK ja Lukko ottivat runkosarjan viimeisessä kymmenessä ottelussa molemmat kolme voittoa. Keskinäisissä otteluissa voittot menivät 2-2, mutta kaksi viimeisintä voitti Lukko. Pelicansin ja KooKoon välisissä otteluissa kouvolalaiset olivat parempia runkosarjassa voitoin 4-2. KooKoo voitti kaikki kolme tämän vuoden kohtaamista.

– Luulen, että Pelicans on vapautuneella ja hyvällä vireellä liikkeellä. Saivat varmistettua jatkopaikan ja viime hetken isolla maalilla nousivat yhden sija ylöspäin. Luulen, että koittavat ammentaa siitä positiivisuuttaa. Heillä on ollut hyvä vire loppukaudesta, Kapanen sanoo.

– KooKoo oli edeltävässä Kouvolan pelissä vahvempi ja virkeämpi varsinkin erien aluissa ja dominoivat sitä kautta. Pelicans oli yllättävän aneeminen, Kapanen jatkaa.

Kapanen uskoo, että suomalaiselle kiekkokansalle on luvassa loistava kevät, sillä pudotuspeleissä nähdään lukuisia mielenkiintoisia elementtejä. Isojen ja perinteisten TPS:n ja HIFK:n kohtaaminen, tamperelaisten mahdollinen kohtaaminen finaaleissa ja Jukureiden kiito tuovat lisämaustetta kevääseen. Kapanen nostaa myös esille Ilveksen ja Kärppien välisen ottelusarjan.

– Kärpät veti tuohon loppukirin ja he saivat tehtyä ryhtiliikkeen valmentajan vaihdoksella. (Lauri) Marjamäki tuli ja jos katsoo Juhamatti Aaltosta, (Saku) Mäenalasta, (Mika) Pyörälää, niin he saivat viimeisillä kierroksilla hyvän ja vahvan heräämisen. (Atte) Ohtamaa on kokoonpanossa. Siellä on paljon kokemusta ja menestyksen oppia, Kapanen sanoo.

– He ovat opetelleet vähän poltetumpaa taktiikkaa viimeisillä kierroksilla. Välillä vain tuntui, että siellä vain lyötiin keskialuetta tukkoon. Ilves taas on ollut niin hyökkäysvoimainen ja pelannut sellaista päästä päähän -menolätkää, että jos Kärpät hidastaa peliä ja lyö keskialueen tukkoon, niin saavatko he Ilveksen pois omasta vahvuudestaan, Kapanen jatkaa.

Kevään mahdollisiksi yllättäjiksi Kapanen nostaa Rauman Lukon ja Helsingin IFK:n.

– Lukolla on potentiaalia. He pelasivat pitkän pätkän hyvin, mutta sitten tuli viime aikoina pieniä haasteita. HIFK:ta ei voi koskaan laskea pois. HIFK kärsi tammikuussa pitkän koronajakson, niin harjoittelemattomuuden myötä peli rupesi hiukan murenemaan, Kapanen toteaa.

– Mielestäni IFK oli vuodenvaihteen tienoilla selkein ennakkosuosikki. He pelasivat hyvää ja tehokasta lätkää. Rosterin laajuus vakuutti silloin ja sitä on sen jälkeen vain laajennettu. Tuntuu, että pelikonsepti on kärsinyt ja tietty haku ollut päällä. Jos he saavat kaikki sylinterit hakkaamaan ja veskaripelin toimimaan, niin siinä on myös kova tekijä keväälle, Kapanen summaa.

Tulevan kevään vahva ennakkosuosikki on Kapasen mielestä runkosarjan voittanut Tappara, joka nousi takamatkalta kärkipaikalle. Muita mahdollisia menestyjiä ovat Jukurit ja TPS.

– TPS oli syksyllä erittäin hyvä joukkue. He pelasivat vähämaalisia pelejä ja hyvää puolustuspeliä. Sitten he katosivat kartalta. Ja nyt taas tuntuu, että oikeaan aikaan peli on löytänyt uomansa. Välillä näytti siltä, että luisuvat sijoille 8-10. ja päätyivät sitten loppujen lopuksi neljänneksi. Siellä on mielenkiintoisia elementtejä, että mihin suuntaan kevät lähtee kääntymään, Kapanen päättää.