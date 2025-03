19-vuotias ammuttiin Espoossa, tutkinnasta uutta tietoa – ei sittenkään katujengien yhteenotto

Espoon Suvelassa Kirstinmäessä joulukuussa tapahtunut henkirikos ei liity kahden katujengin väliseen kohtaamiseen.

Poliisi on edistynyt Espoon Suvelassa joulukuussa tapahtuneen henkirikoksen tutkinnassa.

Suvelan Kirstinmäellä ammutiin joulukuussa useita laukauksia, joiden seurauksena äskettäin 19 vuotta täyttänyt nuori kuoli. Poliisi epäili aluksi, että taustalla oli pääkaupunkiseudun katujengien välienselvittely.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, Helsingin poliisin katujengitutkintaryhmää johtava Marko Forss kertoo nyt, että tästä ei ole ollut kyse.

– Tässä on enemmänkin kyse siitä, että meillä on henkilöitä, jotka liittyvät tai on aiemmin liitetty katujengien toimintaan, mutta meidän näkemyksen mukaan tässä ei ole kyse jengien yhteenotosta, Forss sanoo.

MTV selvitti rikoksista epäiltyjen 19-vuotiaan virolaismiehen ja aiemmin vangitun 20-vuotiaan rikostaustat. Niiden perusteella miehet ovat tunteneet toisensa useamman vuoden ajan. Kummallakin on rikostaustaa.

MTV:n tietojen mukaan 19-vuotias kytkeytyy Espoon Leppävaarassa toimivaan L-City-katujengiin.

Kumpaakin pääepäiltyä poliisi epäilee murhasta ja ampuma-aserikoksesta. Lisäksi poliisi epäilee heitä nyt myös törkeästä ryöstöstä.

– Epäillään, että tässä samassa yhteydessä olisi tapahtunut törkeä ryöstö, Forss sanoo.

Poliisi otti ampumapäivänä kiinni useita muitakin henkilöitä, mutta heidät on sittemmin vapautettu. Poliisi ei ole täsmentänyt julkisesti, epäilläänkö heitä edelleen rikoksesta.

Forss ei avaa tapahtumien kulkua tarkemmin, sillä hänen mukaansa tutkinta on vielä kesken ja kuulusteluja tekemättä. Poliisi pyrkii saamaan tapauksen esitutkinnan valmiiksi maaliskuun aikana. Syytteen noston määräpäivä on huhtikuussa.