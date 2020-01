Salonius-Pasternak: Iran halusi tunnustuksellaan ehkä välttää Malaysian Airlinesiin liittyneen kohun

– Jos katsotaan miten Venäjä toimi Malaysian Airlinesin koneen alasampumisessa, missä se vieläkin kieltää minkäänlaisen roolin. Osittain tämän takiahan sanktiota lisättiin Venäjän suuntaan. Ehkä Iranissa laskelmoitiin, että on olemassa liikaa todistusaineistoa. Jos kieltämistä olisi jatkettu olisi ollut todennäköisempää että EU ja monet muut maat hyväksyisivät lisää Iran-sanktioita.

Salonius-Pasternak kommentoi, että on mahdotonta sanoa, tuleeko Iran maksamaan siltä vaadittuja korvauksia.

– Kuvittelisi, että kun kerran maalla on kuitenkin rahaa, niin se voisi olla tärkeä ele ja tapa välttää laajemman sanktiorintaman muodostuminen. Voi olla, että he maksavat jonkunlaisia korvauksia, mutta vain sen takia, että he haluavat välttää jotain pahempaa, Salonius-Pasternak pohtii.