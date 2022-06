Salkkarit-tähti Sami Uotila opetteli kollegansa eleitä ja ilmeitä kuumottavaa juonikuviota varten: "Only in Salatut elämät"

Kohtaukset, joissa Noel naamioituu Akiksi, on toteutettu siten, että Akia näyttelevä Sami Uotila esittää Noelia, joka esittää olevansa Aki.

Seuraavaksi Uotilan piti pohtia, miten hyvä näyttelijä Noel oikein on.

– Eli miten lähellä oikean Akin ja Noelin näyttelemän Akin pitää olla. Tulin siihen tulokseen, että (Noel) on varmaan hyvä lakimies mutta se on ihan paska näyttelijä, hän nauraa.

Päätös perustui osittain myös siihen, että katsojan on helpompi tunnistaa oikea Aki ja Noelin esittämä Aki toisistaan.

– Ajattelin, että se on selkeämpää niin, etteivät (hahmot) mene sekaisin. Totta kai on hetkiä, kun he vain tuijottavat, silloinhan Aki ja Noel-Aki ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta että siinä olisi pääsääntöisesti jotain eroa, Uotila sanoo.