Alatalo kertoi haastattelussa, että TTK on yksi hänen lempiohjelmistaan, jota hän on katsonut aina lapsesta saakka. Hän saapui paikalle kannustamaan muun muassa Arja Korisevaa ja Valtteri Palinia sekä Isaac Seneä ja Kastanja Rauhalaa .

Alatalolla itsellään on hyvin läheinen suhde tanssiin. Hän on saanut koulutuksen balettiin, jota hän tanssi 15 vuotta.

– Jos kutsu (TTK-)parketille tulisi, niin olisihan se hieno mahdollisuus päästä herättelemään uudelleen omia juuria. Tanssi on iso osa elämääni, ja kehollisuus on myös näyttelijäntyössä iso osa sitä, miten hahmotan maailmaa. Tällainen kilpatanssi on kuninkuuslaji siinä, miten hallita kehoa ja välittää tunnetta ja taidetta, hän sanoi.

Alatalo on kiitollinen siitä, että on kasvanut balettimaailmassa, sillä se on opettanut hänelle kovaa työmoraalia. 25-vuotias näyttelijä on ennättänyt olla työmaailmassa jo 10 vuotta.