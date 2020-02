"Rakas Pupu... Ota minut hoitajaksesi!" Näin rohkeasti presidentti Urho Kekkonen kirjoitti tulevalle vaimolleen 25-vuotiaana

"Rakas Pupu!



Sain tänään juuri kirjeesi, Rakas, ja surulla luin sairaudestasi. Parasta on, että hyvin huolehdit itsestäsi ja heti menet lääkärin luokse, sillä parasta on ajoissa ottaa selville, mikä tauti on kyseessä.



Pupu-Rakas, olen niin levoton Sinun terveydestäsi, Rakas, että oikein paha olla. Taidan tulla jo uudeksivuodeksi, sillä en jaksa odottaa kun olet sairaana. Pupu-Kulta, et saa sairastua, et saa.



Nämä viimeiset päivät kuluvat hyvin hitaasti. Eilen olin pari tuntia hiihtelemässä ja tänään olin päivällä äidin ja Jussin kanssa 4 km. täältä Syrjälän torpassa, jossa asuu meidän sukulaisiamme. Niin ovat päivät menneet yhtä ja toista askarrellen ja etupäässä nukkuen. Lukemisesta ei vain tule mitään, se on ihan kiusallista. Mutta kaipa saan Helsingissä päästä kiinni. Pupu auttaa.