Saksasta löytyi yli 3000 vuotta vanhan miekka – "Hyvin harvinainen"

Baijerin osavaltiosta Etelä-Saksasta löytynyt miekka on paikallisen muistomerkkien suojeluviraston (BLfD) mukaan poikkeuksellisen hyvin säilynyt. Miekka löytyi kaivauksilta Nördlingenin kaupungista.

– Miekkaa ja hautaa on tutkittava vielä tarkemmin, mutta voimme sanoa jo nyt, että säilyneisyys on poikkeuksellista. Tällainen löytö on hyvin harvinainen, sanoo BLfD:n johtaja ja pääkonservaattori Mathias Pfeil tiedotteessa.