Saksassa alkoi tapahtua MM-kisakatastrofin jälkeen – pelaajalegendan 18-vuotinen työ liitossa päättyi lähtöpasseihin

– Oliver Bierhoff on tehnyt uskomattoman työn liiton eteen. Vaikka olemme jääneet viimeisimmissä turnauksissa tavoitteistamme, hän on ollut mukana suurissa hetkissä. Hänen työnsä kietoutuu ikuisesti yhteen vuonna 2014 Brasiliassa tulleen maailmanmestaruuden kanssa. Hän on aina seurannut omia tavoitteitaan ja visioitaan sekä auttanut kehittämään liittoa kestävällä tavalla, puheenjohtaja Bernd Neuendorf sanoo liiton tiedotteessa.