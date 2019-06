Saksan sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Nahles eroaa, ja sillä voi olla kauaskantoisia seurauksia – "Jos Saksassa on tällainen kaaos päällä, niin eihän se hyvältä näytä"

Demarit ovat hallinneet Bremeniä yli 70 vuoden ajan, mutta osavaltiovaaleissa kristillisdemokraatit nousivat isoimmaksi puolueeksi. Taustalla on siis demareille suuria vaalitappioita.

– Mutta keskeinen syy, mikä hajottaa puoluetta, on Angela Merkelin johtama suuri koalitio, johon demarit menivät hyvin vastentahtoisesti, Nurminen sanoo.

Puolueen varapuheenjohtajat korostivat vielä viikonloppuna, että Nahlesilla on heidän tukensa, eikä kukaan aio lähteä haastamaan häntä. Nahles teki kuitenkin itse päätöksen erota puolueenjohtajan paikalta.

"Politiikka on pirstoutunut"

Vihreät nousivat suosituimmaksi puolueeksi ensimmäistä kertaa, ja Nurmisen mukaan tämä on seurausta vaaleissa vahvana olleesta ympäristö- ja ilmastoteemasta.

– Nyt politiikka on pirstoutunut sellaiseksi, että vaaleja ratkaistaan yksittäisten teemojen ympärillä, Nurminen sanoo.

Demarien sisäinen riitely voi vaikuttaa koko maan politiikkaan. Jos Merkelin hallitus kaatuu, on vaihtoehtoina muodostaa uusi hallitus aikaisemman vaalituloksen perusteella, tai järjestää uudet vaalit.

Seuraajaksi entinen EU-parlamentin puhemies?

Seuraajaa on spekuloitu jo aikaisemmin, koska puheenjohtajan ja puolueen kannatus on ollut heikkoa koko vuoden ajan. Siihen vaikuttaa vahvasti se, että demarit menivät Merkelin hallitukseen mukaan vastentahtoisesti.

Nurmisen mukaan vahvin vaihtoehto Nahlesin jatkajaksi on tällä hetkellä valtiovarainministeri Olaf Scholz, joka on myös Hampurin entinen ylipormestari. Hänellä on vahva kannatus takanaan.