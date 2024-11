Tutkijat: Poliittiseen myllerrykseen ajautuneen Saksan johtajuus Euroopassa on hukassa – näin käy Ukraina-tuen

– Minun on hyvin vaikea nähdä, että meillä olisi EU:ssa tällä hetkellä mitään selvää johtajuutta integraatiokysymyksissä. Erityisesti kannan huolta siitä, että Ranskan ja Saksan välinen akseli ei ole toiminut tässä kovin hyvin moneen vuoteen enää, sanoo yliopistonlehtori Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta.

Elon mukaan Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin henkilökohtainen yhteistyö ei ole lähtenyt missään vaiheessa toimimaan kunnolla. Kun nyt sekä Macronin että Scholzin huomio on sisäpolitiikan myllerryksissä, on Eurooppa vailla selvää johtajaa.

Turpo-johtajuus ei onnistunut

Myös Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Tuomas Iso-Markku näkee, että Scholz on ollut EU-tasolla jo jonkin aikaa eräänlainen "rampa ankka".

– Tämä ei välttämättä vaikuta niin dramaattisesti, koska Saksan hallituksen toimintakyky on joka tapauksessa ollut hyvin rajallinen jo pidemmän aikaa. EU-pöydissä on ollut tilanteita, joissa Saksa on yksinkertaisesti äänestänyt tyhjää, koska hallituspuolueet eivät ole päässeet yksimielisyyteen Saksan kannasta.