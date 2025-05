Näin asiantuntija kommentoi Merzin nöyryytystä parlamentissa

Suomalaisasiantuntijan mukaan Saksan liittokansleriäänestyksessä nähtiin tänään poliittista teatteria, jolla haluttiin välittää viesti.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Friedrich Merz on valittu Saksan uudeksi liittokansleriksi – mutta historiallisesti vasta toisessa äänestyksessä.



Aiemmin päivällä ensimmäisessä äänestyksessä Merz jäi yllättäen ilman riittävää enemmistöä.

Yleensä äänestys on tässä vaiheessa pelkkä muodollisuus.

Saksalaislehti Tagesspiegelin mukaan vuonna 1949 perustetun Saksan liittotasavallan historiassa liittokanslerilta ei koskaan ole jäänyt uupumaan tarvittava enemmistö ensimmäisellä kierroksella.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:28 Saksassa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Friedrich Merz on valittu uudeksi liittokansleriksi.

Äänestyksessä välitettiin viesti

Saksalais-suomalainen kauppakamarin toimitusjohtajan Jan Fellerin mukaan Saksan liittokansleriäänestyksessä nähtiin poliittista teatteria, joka kielii siitä, että hallituksen synnyttäminen on vaatinut merkittäviä kompromisseja kummaltakin hallituksen pääpuolueelta, kristillisdemokraateilta ja sosiaalidemokraateilta.

– On hyvin mahdollista, että kummankin puolueen äärilaidat ovat halunneet lähettää tästä viestin, Feller kommentoi Seitsemän uutisissa.

Feller kehottaa kuitenkin kiinnittämään huomioita siihen, että Merzin toisella kierroksella saama äänimäärä oli varsin hyvä ja että ylipäätään päästiin äänestämään jo tänään.

– Kyllä siellä ollaan ihan tosissaan ottamassa hallitusvastuuta, Feller arvioi.

Feller uskoo, että tämänpäiväinen episodi myös unohtuu melko nopeasti.

– Tämä on totta kai historiallinen tapaus, mutta uudella hallituksella ovat niin isot uudistamisohjelmat edessään, että tämä kyllä unohtuu.

– Hallitus on myös aika hyvä siinä mielessä. Ministereistä viidellä on – mikä on ennätys – elinkeinoelämän taustaa ja vahvaa osaamista Saksan talousuudistamisesta ja digitalisaatiosta ja muista sellaisista asioista, jotka ovat aika korkealla prioriteettilistalla.

Lue myös: Merz valittiin lopulta Saksan liittokansleriksi

70 prosenttia ulkopolitiikkaa?

Haasteita Merzille tuo myös kansainvälinen tilanne.

Fellerin mukaan Merzin on sanottu aikovan käyttää peräti 70 prosenttia työajastaan ulko- ja kauppapolitiikkaan.

– Merz itse, niin kuin myös Saksan uusi ulkoministeri, on Ukrainan tukemisen kannalla, eli uskoisin, että se on aika korkealla agendalla.

Suhde Trumpiin on mielenkiintoinen.

– Merz on vahva transatlantikko, ja hän on rakentanut jo pitkään toimivia suhteita USA:han. Hän on ollut myös amerikkalaisen sijoitusyhtiön toimitusjohtajana pitkään. Veikkaan, että hän tulee nyt rakentamaan suhteita vahvan eurooppalaisen johtajuuden kautta.

Feller uskoo, että Merzillä on rahkeet ja uskottavuutta siihen.

– Hän on vahva päätöksentekijä ja vaikka on kritisoitu, että uudessa hallituksessa on jonkin verran Merz-mielisiä ministereitä, se toisaalta tarkoittaa sitä, että siellä pystyään nopeasti ajamaan päätöksiä läpi.

AfD vaati uusia vaaleja

Äärioikeistolainen AfD vaati heti äänestystuloksen selvittyä uusia vaaleja valinnan kariutumisen vuoksi.

AfD:n johtaja Alice Weidel luonnehti äänestystulosta "hyväksi päiväksi Saksalle" ja vaati, että Merzin on nyt siirryttävä syrjään.

Merz on luvannut laittaa kuntoon Saksan infrastruktuurin ja asevoimat satojen miljardien lisärahoituksen turvin.

Hallituksen urakkaa helpottaisi se, että liittopäivät päätti aiemmin höllentää Saksan julkisten menojen kasvattamista estänyttä tiukkaa velkajarrua.

Toisaalta Saksan talous on ollut pitkään vaikeuksissa ja orastava kasvu on vielä heikkoa.