Saksalta näyttävä protesti ennen MM-kisojen avausotteluaan – pelaajilta paljon kertova ele

Fifa on kieltänyt joukkueita käyttämästä seksuaalivähemmistöjä tukevaa One love -kapteeninnauhaa ottelussa. Saksalaiset eivät jääneet kuitenkaan toimettomiksi, vaikka kapteeni Manuel Neuer ei saanut nauhaa käyttää.

Video on kuvattu kaukaa, mutta siitä käy kyllä selväksi pelaajien eleet.

– Kapteenin käsivarsinauhalla halusimme näyttää esimerkkiä arvoista, joita elämme maajoukkueessa: Moninaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Olla äänekäs yhdessä muiden kansojen kanssa. Kyse ei ole poliittisesta viestistä: ihmisoikeudet eivät ole neuvoteltavissa. Sen pitäisi olla itsestään selvää. Mutta valitettavasti se ei ole sitä vieläkään. Siksi tämä viesti on meille niin tärkeä. Meidät kieltäminen on kuin kieltäisi suumme. Kantamme on edelleen voimassa, jalkapalloliiton viestissä lukee.