Saksalaispari heitettiin ulos luksusristeilijältä yhden yön jälkeen – kovaääninen seksi häiritsi muita matkustajia

Parvekkeen ovi oli auki

Tuhansien lisäkustannukset

Pariskunta oli joutunut jättämään laivan Barbadoksen satamassa, missä he olivat joutuneet omatoimisesti selvittämään tilannettansa. Lentoja kotiin ei ollut saatavilla, joten pariskunta yöpyi kolme vuorokautta saarella ennen sopivan lennon löytymistä Pariisiin.

Pariisista he joutuivat vielä matkustamaan junalla kotikaupunkiinsa Frankfurtiin. Kokonaiskustannuksia tälle reitille tuli yhteensä noin 3500 euroa, minkä lisäksi risteilystä oli maksettu jo etukäteen 5800 euroa.

Matkanjärjestäjä vastaa

– Matkustajiemme turvallisuus on meille ykkösprioriteetti ja tarpeen tullen meillä on oikeus poistaa laivalta matkustajia, jos siihen on perusteita. Olemme käyneet tapauksen läpi kyseisten matkustajien kanssa emmekä kommentoi tapauksen yksityiskohtia enempää, yhtiö viestitti.