Saksa joutuu kohtaamaan Venäjän energia-riippuvuutensa seuraukset – "Taloyhtiömme mukaan lämmityksen hinta voi jopa tuplaantua"

Euroopan energiakriisi on osunut pahasti Venäjän kaasusta riippuvaiseen Saksaan, ja monet kansalaiset ovat olleet huolissaan kasvavista energiakustannuksista. Ne mietityttävät myös Müsserin perheessä, vaikka vielä ei ole tiedossa, paljonko lämmityksen hinta voi nousta. Talo lämpenee kaasun sijasta öljyllä. Senkin hinta on noussut.

Venäjän kaasuriippuvuus löi kovaa

Hinta Saksan riippuvuudelle venäläisestä energiasta on ollut kova, ja sillä on ollut laajat seuraukset. Ennen Ukrainan sotaa yli puolet maan kaasusta tuli Venäjältä. Esimerkiksi riippuvuus Nord Stream -putkista ja niiden lobbaus ovat herättäneet kriittistä keskustelua ympäri Eurooppaa, Suomessakin .

Saksa on viime kuukausina pyrkinyt kompensoimaan menetyksiä, joita on koitunut venäläisestä kaasusta luopumisesta. Kaasua on ostettu Venäjän sijaan esimerkiksi Norjasta ja Qatarista. Lisäksi vaikka Saksa oli jo luopumassa ydinvoimasta, on se nyt antanut lisäaikaa kahden ydinvoimalan toiminnalle.