Jos Saksa ei kiristä otettaan Venäjästä, tulee hinta olemaan kova – "Sitä saksalaiset eivät ole kunnolla ymmärtäneet"

Saksan ulkopoliittisen insituutin DGAP:n Venäjä-tutkija Stefan Meister vastaa MTV Uutisten haastattelupuheluun keskustelutilaisuuksien välissä konsulaatin eteisaulasta. Hänellä on kiire, eikä ihme. Saksan asema ja toimet Ukrainan tukemiseksi ovat Venäjän hyökkäyssodan alettua olleet erityisen kiinnostuksen – ja kritiikin kohteena.

Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin on kritisoitu olevan liian löysä johtajuudessaan ja viivyttelevä otteissaan Venäjää vastaan. Maa on ollut liian hyväuskoinen Venäjän suhteen. Taakkana on paitsi kaasuriippuvuus Venäjään, myös oma historia toisessa maailmansodassa.