Saitko laskun joltain näistä yrityksistä? Ole pian yhteydessä poliisiin

Yrityksiä ja yhteisöjä on joutunut verkkotunnuspetoksen uhriksi ympäri Suomen, tiedottaa poliisi. Petoksen kohteeksi joutuneita yrityksiä kehotetaan ilmoittamaan asiasta poliisille.

Verkkotunnuspetoksessa oli poliisin mukaan kyse Espanjasta johdetusta puhelinmyynnistä, jossa on myyty asiakkaille esimerkiksi com-, net-, org-, ja live-päätteisiä verkkotunnuksia. Yhtiö on voinut ostaa vaikkapa esimerkkiyritys.com-nimisen osoitepäätteen.