Wilma Murto saa kotikisaansa kovat kirittäjät – Paavo Nurmi Gamesin ensimmäiset tähtikiinnitykset julki

Kotimaiseen kärkikastiin kuuluvat Euroopan mestarit Wilma Murto ja Topi Raitanen sekä MM-kisojen seitsemänneksi ja EM-kisojen viidenneksi sijoittunut Silja Kosonen . Salon Vilpasta edustava Murto, 24, sai tähän vuoteen erinomaisen startin, kun viime kesänä Münchenissä saavutetun seiväshypyn ulkoratojen Euroopan mestaruuden lisäksi hän hyppäsi mestariksi maaliskuussa Istanbulissa sisäratojen EM-kisoissa tuloksella 480. – Hallimestaruus oli osoitus siitä, että pystyin hallitsemaan sen kaaoksen, joka tuli Münchenin-mestaruuden jälkeen. Pysyin myös terveenä, joten hallikaudestakin tuli hyvä. En pitänyt sitä kuitenkaan itsestään selvänä, vaikka tiesin olevani hyvässä kunnossa, Murto kertoi tiistaina. Murto jatkaa hyväksi todettua harjoittelutapaansa eikä lähde leireilemään ulkomaille, vaan treenaa Turussa. – Turussa on ollut hyvä harjoitella, kun Kupittaan halli lämpenee huhtikuussa ihan reilusti. Vapun jälkeen myös urheilupuistoon saadaan patjat paikoilleen, Murto painotti. Turkuun Murto saa kesäkuussa kirittäjikseen Münchenin EM-kisojen hopea- ja pronssimitalistit, Kreikan Aikaterini Stefanidin ja Slovenian Tina Sutejin . – Kauden tavoitteita on monta, mutta pyrin hyppäämään useita kertoja yli 470:n ja MM-mitali Unkarista olisi kiva, Murto tuumi.

Kosonen on vihdoin terve

20-vuotias Turun Urheiluliiton moukarinheittäjä Silja Kosonen on viime syksyn sairastelujen jälkeen pystynyt harjoittelemaan terveenä.



– Sen huomaa testituloksista, jotka ovat selvästi parantuneet viime vuodesta. Heittäminen tuntuu nyt oikein kivalta, ja kun valmistaudutaan kisoihin, saadaan varmaan nopeuttakin lisää, Kosonen kertoi.



Paavo Nurmi Gamesissa naisten moukarissa Kososelle on tiedossa kova vastus, kun viime kesän Eugenen MM-kisojen mitalikolmikko, yhdysvaltojen Brooke Andersen (kulta) ja Janee' Kassanavoid (pronssi) sekä Kanadan Camryn Rogers (hopea) saapuvat Turkuun.



3 000 metrin esteissä viime kesänä Euroopan mestaruuden voittanut Helsingin Kisa-Veikkojen Topi Raitanen, 27, on juuri palannut harjoitusleiriltä Arizonasta.



– Neljä viikkoa vietin Arizonan "auringon" alla, sillä kolme viikkoa oli lumisadetta ja pakkasta, ja sitten viimeisellä viikolla oli 20 astetta lämmintä. Siellä on onneksi etuna, että kun ajaa kolme varttia alaspäin, pääsee lämpimiin olosuhteisiin, Raitanen kertoi.



PNG:n nimilistaa 3 000 metrin esteissä ei ole vielä julkistettu, mutta Raitasen seuraksi kisajärjestäjät neuvottelevat 8.15:n vauhtiin kykenevää kaartia.