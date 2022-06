Sairaanhoitaja säikähti kirkasta viinaa päivystykseen tuodun teinin repussa – "Ei kuulu tuon ikäisen eväisiin"

Sävähdyttävä löytö

Yhä nuorempia sairaalahoitoon

Sekakäyttö on lisääntynyt

Tarkkoja lukuja aiempina vuosina hoitoon tuotujen diagnooseista ei ole saatavilla, mutta Kuitusen tuntuma on, että määrä on suunnilleen sama. Se, mikä Kuitustakin huolettaa, on se, minkä ikäiset juovat ja mitä he juovat.