Koronaviruksen johdosta sairaalahoidon tarve kasvanut 34 potilaalla – kotimaassa raportoitu myös kahdeksasta uudesta koronaviruskuolemasta

Suomessa on todettu kahdeksan uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa perjantain jälkeen. Virukseen on kuollut kotimaassa nyt 461 henkilöä.

Myös sairaalahoidon määrän tarve on kasvanut. Sairaalahoitoon on siirtynyt koronaviruksen takia 34 uutta potilasta perjantain jälkeen. Tehohoidossa on kaksi uutta potilasta ja yhteensä tehohoidon potilaita on 28.