Sairaala tutki 305 koronaviruspotilaan sydämiä ultraäänen avulla Yhdysvalloissa – miltei kaksi kolmasosaa saanut vakavan vaurion

Tutkijat ovat tehneet Mount Sinain sairaalassa New Yorkissa ultraääntä hyödyntäviä kuvantamistutkimuksia sadoille koronaviruspotilaille.

Tutkijatiimi kertoo Journal of the American College of Cardiology –julkaisussa tutkimuksesta käyneen ilmi, että 305 potilaasta 190 oli saanut rakenteellisia sydänvaurioita sairastaessaan.