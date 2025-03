SaiPan NHL-vahvistus lähti kesken pudotuspelien Pohjois-Amerikkaan – kollega: "Olemme viestitelleet"

SM-liigan tämän kauden sensaatiojoukkue SaiPa avasi puolivälieräsarjansa voitolla, kun se kaatoi keskiviikkona HIFK:n 4–1. SaiPan isona hahmona loisti maalivahti Kari Piiroinen, joka pääsi varsin ikimuistoisen hetken keskelle.

Piiroinen oli 23 torjunnallaan SaiPan kantavia voimia keskiviikon puolivälieräavauksessa.

– Pääsimme hyvin peliin sisään ja saimme maalin aika nopeasti (11.15). Olihan tuo muuten aika puolustusvoittoinen peli, mutta se riitti tällä kertaa, Piiroinen mietti ensimmäisen HIFK-puolivälierätaiston jälkeen MTV Urheilulle.

SaiPan ja Piiroisen vartioima maali pysyi puhtaana aina kolmannen erän alkuhetkille asti. SaiPa puolusti jämäkästi ja se onnistui pitämään HIFK:n pois ykkössektorilta.

– Jengi blokkaili todella paljon kiekkoja ja vedot tulivat aika kaukaa. Kyllähän tuo tuntui hyvältä. Puolustimme selkeästi ja se toi meille hyvän tuloksen, Piiroinen kiitteli.

Piiroinen, 23, oli ikimuistoisen hetken keskellä toisessa erässä, kun HIFK:n hyökkääjä Kristian Vesalainen pääsi yrittämään maalintekoa varsin hyvältä tontilta. Piiroinen otti näyttävän räpylätorjunnan, minkä jälkeen Helsingin lähes täydessä jäähallissa todistettiin varsin hienoa hetkeä.

Piiroisen näyttävän torjunnan jälkeen runsaslukuinen SaiPa-kannattajakunta lähti toistamaan hänen nimeään. Piiroinen, Piiroinen -huudot kajahtivat oikein kunnolla ”Nordiksen” illassa.

– Olihan tuo aika huikea juttu! Paljon oli saipalaisia katsomossa, minkä näki hyvin pelin loppuhetkillä. Siellä näkyi paljon keltapaitoja, kun katseli ympärilleen. Onhan tuo siistiä. Toivottavasti porukkaa tulee jatkossakin hallille. Saipalaisia löytyy kaikkialta – se on aina mukavaa! Piiroinen fiilisteli ja kiitteli saamastaan tuesta.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Michael Hutchinson (kuvassa etualalla) lähti synnyttävän vaimonsa tueksi Pohjois-Amerikkaan.Jaakko Stenroos/All Over Press

Kisapuistoa päin

Piiroinen on ollut osaltaan varsin erikoisen tilanteen keskellä. Hän jakoi vuoden alkuvaiheilla SaiPan tolppien välissä torjuntavastuuta yhdessä NHL:stä tulleen Michael Hutchinsonin kanssa.

Hutchinson, 35, ilmoitti jo varhaisessa vaiheessa, että hän aikoo lähteä maaliskuun loppuvaiheilla synnyttävän vaimonsa tueksi Pohjois-Amerikkaan. Hutchinson oli edellisen kerran SaiPan mukana TPS-pudotuspelisarjan toisessa ottelussa, mikä pelattiin 19. maaliskuuta Turussa. Sen jälkeen hän lähti rapakon taakse.

– Olemme viestitelleet, Hutchinsonin kollega Piiroinen kertoo.

– Siellä on katseltu meidän matsejamme. Olemme jutelleet kaikenlaista pelistä ja pelin ulkopuolisista jutuista. En ihan tarkalleen tiedä hänen aikatauluistaan sun muista, mutta siellä on ollut hyvä fiilis päällä, Piiroinen viestii.

Piiroinen otti jo runkosarjan loppuvaiheilla SaiPan ykkösveskarin viittaa hartioilleen. Hän on koppaillut kiekkoja tähän mennessä kuudessa pudotuspeliottelussa, joissa hänen torjuntaprosenttinsa on ollut 91,20. Hänen päästettyjen maaliensa keskiarvo on ollut vain 1,80. Piiroinen on torjunut 2,79 osumaa yli odottaman (11 päästettyä, 13,79 odottama).

Vaikka Hutchinson ehtisi palata Pohjois-Amerikasta takaisin SaiPan vahvuuteen, Piiroisen tekeminen näyttää siltä, että hän ei hevillä luovu nykyasemastaan.

– Ainoa, mihin voi vaikuttaa, on oma tekeminen. Ei mulla ole oikein mitään muuta mielessä. Peli kerrallaan mennään, Piiroinen kuittaa.

SaiPan ja HIFK:n puolivälieräsarja jatkuu perjantaina Lappeenrannassa. Tuolloin ohjelmassa on tunteikas kiekkonäytelmä, kun täysi Kisapuisto elää ja hengittää SaiPan hurmoksen keskellä.

– Siellä on ollut varsin hyvä meininki päällä. Kisapuistossa on aina mukava pelata. Uskon, että sama koskee myös vierasjoukkuetta, kun se sieltä kantautuva fiilis on niin huikea. Kaikki huutavat ja elävät mukana. Onhan tuo hienoa, Piiroinen myhäilee.