SaiPa sysäsi Pelicansin lähemmäksi playout-sarjaa– Sami Kapanen harmissaan: "Otettiin kovalla kädellä oppia"

Pelicans koki 3–4-tappion SaiPalle lauantain SM-liigakierroksella, mikä hankaloitti lahtelaisten asemaa SM-liigan häntäpään kamppailussa.

Playout-paikalla majaileva Pelicans olisi tarvinnut kipeästi sarjapisteitä kiivetäkseen turvaan ja parantaakseen asemiaan myös pudotuspelitaistelussa.

Pelicans hukkasi lauantaina kahden maalin johtonsa ja joutui lähtemään kaukalosta ilman sarjapisteitä.

Pelicansin päävalmentaja Sami Kapasen mukaan joukkueen keskittyminen herpaantui kahden maalin jälkeen.

– Tuntui, että keskityimme ehkä vähän vääriin ja epäolennaisiin asioihin. Pientä valittamista ja keskustelua jäällä sekä tuomareille että vastustajille. Tätä kautta ajatus ei ole ihan täysin siinä tekemisessä. Se on aika luonnollista, kun nämä ovat painepelejä, ja on vaikea saada fokus pysymään vain ja ainoastaan tekemisessä, Kapanen summaa lehdistötilaisuudessa.

Kapanen kertoo Pelicansin tiedostaneen ennen ottelua, että SaiPan ylivoima on vaarallinen. Siitäkin huolimatta SaiPa onnistui rokottamaan lahtelaisia nimenomaan ylivoimalla.

– SaiPa käytti oman momentumin hyväkseen. Tiesimme, että heidän ylivoimansa on sellainen, joka ampuu paljon ja on tehokkuutta siinä. Otettiin aika kovalla kädellä oppia siitäkin tänään, Kapanen sanoo.

Pelicans lähtee SM-liigan runkosarjan viimeiselle viikolle tukalasta tilanteesta. Kun kolme ottelua on pelaamatta, on Pelicans kolmen pisteen päässä playout-viivan yläpuolella keikkuvasta Kärpistä. Sijalla 12 ja viimeisellä pudotuspelipaikalla olevaan TPS:ään matkaa on kuusi pistettä.